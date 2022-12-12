Захаров Евдоким Трофимович
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Рождение ребёнка
1839
Сын: Захаров Евдокимович
Мать ребёнка: Захарова Марья Степановна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Захарова Марья Степановна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Параскева Евдокимовна
Мать ребёнка: Захарова Марья Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно