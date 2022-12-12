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Захаров Евдоким Трофимович

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Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Захаров Трофим Захарович

Мать: Захаровой Фекла Яковлевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1839

Сын: Захаров Евдокимович

Мать ребёнка: Захарова Марья Степановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1849

Сын: Захаров Фома Евдокимович

Мать ребёнка: Захарова Марья Степановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Параскева Евдокимовна

Мать ребёнка: Захарова Марья Степановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Марья Степановна

Смерть
Неизвестно
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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