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Захаров Трофим Захарович

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Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Захар Осипович

Мать: Агафья Степановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Агрофена Трофимовна

Мать ребёнка: Захаровой Фекла Яковлевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1811

Сын: Захаров Федор Трофимович

Мать ребёнка: Захаровой Фекла Яковлевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1812

Сын: Захаров Игнатий Трофимович

Мать ребёнка: Захаровой Фекла Яковлевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1817

Сын: Захаров Евдоким Трофимович

Мать ребёнка: Захаровой Фекла Яковлевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1818

Сын: Захаров Архип Трофимович

Мать ребёнка: Захаровой Фекла Яковлевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захаровой Фекла Яковлевна

Смерть
Неизвестно
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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