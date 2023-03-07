Захаров Трофим Захарович
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Захар Осипович
Мать: Агафья Степановна
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Агрофена Трофимовна
Мать ребёнка: Захаровой Фекла Яковлевна
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Захаровой Фекла Яковлевна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Захаров Игнатий Трофимович
Мать ребёнка: Захаровой Фекла Яковлевна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Захаров Евдоким Трофимович
Мать ребёнка: Захаровой Фекла Яковлевна
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Захаровой Фекла Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно