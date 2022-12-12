Захарова Марья Степановна
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Сын: Захаров Евдокимович
Отец ребёнка: Захаров Евдоким Трофимович
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Захаров Евдоким Трофимович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Параскева Евдокимовна
Отец ребёнка: Захаров Евдоким Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно