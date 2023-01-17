Захаровой Фекла Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Агрофена Трофимовна
Отец ребёнка: Захаров Трофим Захарович
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Захаров Трофим Захарович
Рождение ребёнка
1812
Сын: Захаров Игнатий Трофимович
Отец ребёнка: Захаров Трофим Захарович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Захаров Евдоким Трофимович
Отец ребёнка: Захаров Трофим Захарович
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Захаров Трофим Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно