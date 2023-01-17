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Захаровой Фекла Яковлевна

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Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Агрофена Трофимовна

Отец ребёнка: Захаров Трофим Захарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1811

Сын: Захаров Федор Трофимович

Отец ребёнка: Захаров Трофим Захарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1812

Сын: Захаров Игнатий Трофимович

Отец ребёнка: Захаров Трофим Захарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1817

Сын: Захаров Евдоким Трофимович

Отец ребёнка: Захаров Трофим Захарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1818

Сын: Захаров Архип Трофимович

Отец ребёнка: Захаров Трофим Захарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Трофим Захарович

Смерть
Неизвестно
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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