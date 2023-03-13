Горшенинъ Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоршенинъ Андрей

Горшенинъ Андрей

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Горшенинъ Павелъ

Мать: Горшенина Прасковья

Бракосочетание
07.02.1875

Жена: Горшенина Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.12.1875

Сын: Горшенинъ Николай

Мать ребёнка: Горшенина Устинья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.01.1877

Сын: Горшенинъ Филиппъ

Мать ребёнка: Горшенина Устинья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.07.1879

Сын: Горшенинъ Александръ

Мать ребёнка: Горшенина Устинья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.11.1884

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Горшенина Устинья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Горшенина Евдокия

Мать ребёнка: Горшенина Устинья

Рождение ребёнка
12.04.1891

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Горшенина Устинья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.07.1893

Сын: Горшенинъ Прокопий

Мать ребёнка: Горшенина Устинья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.08.1896

Сын: Горшенинъ Флоръ

Мать ребёнка: Горшенина Устинья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.01.1899

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Горшенина Устинья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close