Горшенинъ Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Горшенинъ Павелъ
Мать: Горшенина Прасковья
Бракосочетание
07.02.1875
Жена: Горшенина Устинья
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.12.1875
Сын: Горшенинъ Николай
Мать ребёнка: Горшенина Устинья
Рождение ребёнка
08.01.1877
Сын: Горшенинъ Филиппъ
Мать ребёнка: Горшенина Устинья
Рождение ребёнка
13.07.1879
Сын: Горшенинъ Александръ
Мать ребёнка: Горшенина Устинья
Рождение ребёнка
25.11.1884
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Горшенина Устинья
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Горшенина Евдокия
Мать ребёнка: Горшенина Устинья
Рождение ребёнка
12.04.1891
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Горшенина Устинья
Рождение ребёнка
02.07.1893
Сын: Горшенинъ Прокопий
Мать ребёнка: Горшенина Устинья
Рождение ребёнка
13.08.1896
Сын: Горшенинъ Флоръ
Мать ребёнка: Горшенина Устинья
Рождение ребёнка
22.01.1899
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Горшенина Устинья