Горшенина (Емельянова) Устинья
Место рождения
Дата рождения09.10.1857
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1857
Отец: Емельяновъ Андрей
Мать: Емельянова Елена
Бракосочетание
07.02.1875
Муж: Горшенинъ Андрей
Рождение ребёнка
02.12.1875
Сын: Горшенинъ Николай
Отец ребёнка: Горшенинъ Андрей
Рождение ребёнка
08.01.1877
Сын: Горшенинъ Филиппъ
Отец ребёнка: Горшенинъ Андрей
Рождение ребёнка
13.07.1879
Сын: Горшенинъ Александръ
Отец ребёнка: Горшенинъ Андрей
Рождение ребёнка
25.11.1884
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Горшенинъ Андрей
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Горшенина Евдокия
Отец ребёнка: Горшенинъ Андрей
Рождение ребёнка
12.04.1891
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Горшенинъ Андрей
Рождение ребёнка
02.07.1893
Сын: Горшенинъ Прокопий
Отец ребёнка: Горшенинъ Андрей
Рождение ребёнка
13.08.1896
Сын: Горшенинъ Флоръ
Отец ребёнка: Горшенинъ Андрей
Рождение ребёнка
22.01.1899
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Горшенинъ Андрей