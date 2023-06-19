Горшенина (Емельянова) Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшенина (Емельянова) Устинья

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

09.10.1857

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1857

Отец: Емельяновъ Андрей

Мать: Емельянова Елена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
07.02.1875

Муж: Горшенинъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.12.1875

Сын: Горшенинъ Николай

Отец ребёнка: Горшенинъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.01.1877

Сын: Горшенинъ Филиппъ

Отец ребёнка: Горшенинъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.07.1879

Сын: Горшенинъ Александръ

Отец ребёнка: Горшенинъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.11.1884

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Горшенинъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Горшенина Евдокия

Отец ребёнка: Горшенинъ Андрей

Рождение ребёнка
12.04.1891

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Горшенинъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.07.1893

Сын: Горшенинъ Прокопий

Отец ребёнка: Горшенинъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.08.1896

Сын: Горшенинъ Флоръ

Отец ребёнка: Горшенинъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.01.1899

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Горшенинъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан