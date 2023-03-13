Емельяновъ Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти11.04.1867
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Иванъ Емельяновъ
Мать: Емельянова Авдотья
Бракосочетание
30.08.1853
Жена: Емельянова Елена
Рождение ребёнка
24.08.1855
Дочь: Елизавета
Мать ребёнка: Емельянова Елена
Рождение ребёнка
09.10.1857
Дочь: Горшенина Устинья
Мать ребёнка: Емельянова Елена
Рождение ребёнка
25.09.1859
Сын: Емельяновъ Михаилъ
Мать ребёнка: Емельянова Елена
Рождение ребёнка
10.01.1862
Сын: Емельяновъ Иванъ
Мать ребёнка: Емельянова Елена
Рождение ребёнка
13.09.1864
Сын: Емельяновъ Федоръ
Мать ребёнка: Емельянова Елена
Рождение ребёнка
02.12.1866
Сын: Емельяновъ Иванъ
Мать ребёнка: Емельянова Елена
Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
11.04.1867