Емельяновъ Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельяновъ Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

11.04.1867

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Иванъ Емельяновъ

Мать: Емельянова Авдотья

Бракосочетание
30.08.1853

Жена: Емельянова Елена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.08.1855

Дочь: Елизавета

Мать ребёнка: Емельянова Елена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.10.1857

Дочь: Горшенина Устинья

Мать ребёнка: Емельянова Елена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.09.1859

Сын: Емельяновъ Михаилъ

Мать ребёнка: Емельянова Елена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.01.1862

Сын: Емельяновъ Иванъ

Мать ребёнка: Емельянова Елена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.09.1864

Сын: Емельяновъ Федоръ

Мать ребёнка: Емельянова Елена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.12.1866

Сын: Емельяновъ Иванъ

Мать ребёнка: Емельянова Елена

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
11.04.1867
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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