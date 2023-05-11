Горшенинъ Филиппъ
Место рождения
Дата рождения08.01.1877
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1877
Отец: Горшенинъ Андрей
Мать: Горшенина Устинья
Бракосочетание
12.07.1896
Жена: Горшенина Прасковія
Рождение ребёнка
29.11.1897
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Горшенина Прасковія
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горшенинъ Иванъ
Мать ребёнка: Горшенина Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горшенина Пелагея