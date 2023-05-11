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Горшенинъ Филиппъ

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

08.01.1877

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1877

Отец: Горшенинъ Андрей

Мать: Горшенина Устинья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
12.07.1896

Жена: Горшенина Прасковія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.11.1897

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Горшенина Прасковія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горшенинъ Иванъ

Мать ребёнка: Горшенина Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горшенина Пелагея

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