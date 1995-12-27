Беляев Олег Иванович
Место рожденияСанкт-Петербург, Российская империя
Дата рождения11.09.1898
Дата смерти27.12.1995
ПолМужской
Отец
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1898
Отец: Беляев Иван Евгеньевич
Санкт-Петербург, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беляева Нина Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
Consultant, Electrical Engineering Firm
Место жительства
Неизвестно
Reading, Pennsylvania 19610, USA
Смерть
27.12.1995
Wyomissing, Pennsylvania, USA