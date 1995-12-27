Беляев Олег Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеляев Олег Иванович

Беляев Олег Иванович

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, Российская империя

Дата рождения

11.09.1898

Дата смерти

27.12.1995

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1898

Отец: Беляев Иван Евгеньевич

Мать: Козина Евгения Евгеньевна

Санкт-Петербург, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Нина Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Consultant, Electrical Engineering Firm
Место жительства
Неизвестно
Reading, Pennsylvania 19610, USA
Смерть
27.12.1995
Wyomissing, Pennsylvania, USA
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close