Козина (Беляева) Евгения Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Козин ?
Рождение ребёнка
11.09.1898
Сын: Беляев Олег Иванович
Отец ребёнка: Беляев Иван Евгеньевич
Санкт-Петербург, Российская империя
Рождение ребёнка
04.06.1900
Дочь: Fodor Милица Ивановна
Отец ребёнка: Беляев Иван Евгеньевич
Варшава, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1902
Сын: Беляев Ростислав Иванович
Отец ребёнка: Беляев Иван Евгеньевич
Россия
Рождение ребёнка
27.09.1907
Сын: Беляев Святослав Иванович
Отец ребёнка: Беляев Иван Евгеньевич
Санкт Петербург, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно