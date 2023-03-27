Козина (Беляева) Евгения Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козина (Беляева) Евгения Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козин ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1898

Сын: Беляев Олег Иванович

Отец ребёнка: Беляев Иван Евгеньевич

Санкт-Петербург, Российская империя
Рождение ребёнка
04.06.1900

Дочь: Fodor Милица Ивановна

Отец ребёнка: Беляев Иван Евгеньевич

Варшава, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Беляев Ростислав Иванович

Отец ребёнка: Беляев Иван Евгеньевич

Россия
Рождение ребёнка
27.09.1907

Сын: Беляев Святослав Иванович

Отец ребёнка: Беляев Иван Евгеньевич

Санкт Петербург, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Иван Евгеньевич

Смерть
Неизвестно
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