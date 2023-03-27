Беляев Ростислав Иванович
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1902
Дата смерти23.12.1931
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902
Отец: Беляев Иван Евгеньевич
Россия
Рождение ребёнка
22.01.1929
Сын: Беляев Вадим Ростиславович
Мать ребёнка: Вагнер Ольга Рудольфовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вагнер Ольга Рудольфовна
Смерть
23.12.1931
Похороны
Неизвестно
Дорогомиловское кладбище