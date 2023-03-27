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Беляев Ростислав Иванович

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Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1902

Дата смерти

23.12.1931

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902

Отец: Беляев Иван Евгеньевич

Мать: Козина Евгения Евгеньевна

Россия
Рождение ребёнка
22.01.1929

Сын: Беляев Вадим Ростиславович

Мать ребёнка: Вагнер Ольга Рудольфовна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вагнер Ольга Рудольфовна

Смерть
23.12.1931
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Дорогомиловское кладбище
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