Беляева (Шильникова) Нина Михайловна
Место рожденияХарбин, Манчжурия
Дата рождения08.09.1911
Дата смерти25.11.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Харбин, Манчжурия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Беляев Олег Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Reading, Pennsylvania
foreign language instructor | Albright College
Место жительства
Неизвестно
Reading, Pennsylvania 19603, USA
Смерть
25.11.2002
Reading, Pennsylvania