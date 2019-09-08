Беляева (Шильникова) Нина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева (Шильникова) Нина Михайловна

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Место рождения

Харбин, Манчжурия

Дата рождения

08.09.1911

Дата смерти

25.11.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Харбин, Манчжурия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Олег Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Reading, Pennsylvania
foreign language instructor | Albright College
Место жительства
Неизвестно
Reading, Pennsylvania 19603, USA
Смерть
25.11.2002
Reading, Pennsylvania
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