Новожилова (Тихомирова) Вера Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1953
Дата смерти19.12.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1953
Бракосочетание
19.06.1976
поселок Якшанга
Рождение ребёнка
29.06.1979
Дочь: Владимирова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Новожилов Иван Павлович
с. Рождественское
Рождение ребёнка
31.07.1980
Дочь: Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Новожилов Иван Павлович
с. Рождественское
Рождение ребёнка
07.07.1984
Дочь: Маментьева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Новожилов Иван Павлович
село Ивановское, Россия
Рождение ребёнка
18.01.1988
Дочь: Мишарина Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Новожилов Иван Павлович
Смерть
19.12.2019
Кострома
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Кострома