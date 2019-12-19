Новожилова (Тихомирова) Вера Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новожилова (Тихомирова) Вера Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1953

Дата смерти

19.12.2019

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1953

Отец: Тихомиров Алексей Иванович

Мать: Тихомирова Валентина Александровна

Бракосочетание
19.06.1976

Муж: Новожилов Иван Павлович

поселок Якшанга
Рождение ребёнка
29.06.1979

Дочь: Владимирова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Новожилов Иван Павлович

с. Рождественское
Рождение ребёнка
31.07.1980

Дочь: Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Новожилов Иван Павлович

с. Рождественское
Рождение ребёнка
07.07.1984

Дочь: Маментьева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Новожилов Иван Павлович

село Ивановское, Россия
Рождение ребёнка
18.01.1988

Дочь: Мишарина Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Новожилов Иван Павлович

Смерть
19.12.2019
Кострома
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Кострома
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