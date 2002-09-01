Тихомирова (Суметова) Валентина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1929
Дата смерти?.09.2002
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1929
Отец: Суметов Александр
Мать: Суметова Мария
Рождение ребёнка
13.01.1953
Дочь: Новожилова Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Тихомиров Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1962
Сын: Тихомиров Сергей
Отец ребёнка: Тихомиров Алексей Иванович
с. Рождественское
Смерть
?.09.2002