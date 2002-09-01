Тихомирова (Суметова) Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТихомирова (Суметова) Валентина Александровна

Тихомирова (Суметова) Валентина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1929

Дата смерти

?.09.2002

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1929

Отец: Суметов Александр

Мать: Суметова Мария

Рождение ребёнка
13.01.1953

Дочь: Новожилова Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Тихомиров Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1962

Сын: Тихомиров Сергей

Отец ребёнка: Тихомиров Алексей Иванович

с. Рождественское
Смерть
?.09.2002
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close