Владимирова (Новожилова) Елена Ивановна
Место рожденияс. Рождественское
Дата рождения29.06.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1979
с. Рождественское
Образование
С 01.09.1986 по 31.05.1996
Якшангская СОШ
Среднее общее
Образование
С 01.09.1996 по 02.07.2001
КГУ им. Некрасова, Кострома
Высшее | Педагог-психолог
Бракосочетание
03.08.2001
пгт. Поназырево
Рождение ребёнка
16.05.2003
Сын: Владимиров Петр Алексеевич
Отец ребёнка: Владимиров Алексей Николаевич
Кострома
Родился под конец передачи «Спокойной ночи, малыши»