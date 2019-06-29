Владимирова (Новожилова) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВладимирова (Новожилова) Елена Ивановна

Владимирова (Новожилова) Елена Ивановна

avatar

Место рождения

с. Рождественское

Дата рождения

29.06.1979

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1979

Отец: Новожилов Иван Павлович

Мать: Новожилова Вера Алексеевна

с. Рождественское
Образование
С 01.09.1986 по 31.05.1996
Якшангская СОШ
Среднее общее
Образование
С 01.09.1996 по 02.07.2001
КГУ им. Некрасова, Кострома
Высшее | Педагог-психолог
Бракосочетание
03.08.2001

Муж: Владимиров Алексей Николаевич

пгт. Поназырево
Рождение ребёнка
16.05.2003

Сын: Владимиров Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Владимиров Алексей Николаевич

Кострома
Родился под конец передачи «Спокойной ночи, малыши»
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close