Новожилов Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1954
Бракосочетание
19.06.1976
поселок Якшанга
Рождение ребёнка
29.06.1979
Дочь: Владимирова Елена Ивановна
Мать ребёнка: Новожилова Вера Алексеевна
с. Рождественское
Рождение ребёнка
31.07.1980
Дочь: Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Новожилова Вера Алексеевна
с. Рождественское
Рождение ребёнка
07.07.1984
Дочь: Маментьева Анна Ивановна
Мать ребёнка: Новожилова Вера Алексеевна
село Ивановское, Россия
Рождение ребёнка
18.01.1988
Дочь: Мишарина Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Новожилова Вера Алексеевна