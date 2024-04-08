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Новожилов Иван Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1954

Отец: Новожилов Павел Иванович

Мать: Новожилова Екатерина Васильевна

Бракосочетание
19.06.1976

Жена: Новожилова Вера Алексеевна

поселок Якшанга
Рождение ребёнка
29.06.1979

Дочь: Владимирова Елена Ивановна

Мать ребёнка: Новожилова Вера Алексеевна

с. Рождественское
Рождение ребёнка
31.07.1980

Дочь: Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Новожилова Вера Алексеевна

с. Рождественское
Рождение ребёнка
07.07.1984

Дочь: Маментьева Анна Ивановна

Мать ребёнка: Новожилова Вера Алексеевна

село Ивановское, Россия
Рождение ребёнка
18.01.1988

Дочь: Мишарина Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Новожилова Вера Алексеевна

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