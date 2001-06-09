Тихомиров Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1927
Дата смертиОколо 09.06.2001
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1927
Отец: Тихомиров Иван Яковлевич
Мать: Тихомирова Анна
Рождение ребёнка
13.01.1953
Дочь: Новожилова Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Тихомирова Валентина Александровна
Рождение ребёнка
1962
Сын: Тихомиров Сергей
Мать ребёнка: Тихомирова Валентина Александровна
с. Рождественское
Смерть
Около 09.06.2001