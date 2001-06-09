Тихомиров Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихомиров Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1927

Дата смерти

Около 09.06.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1927

Отец: Тихомиров Иван Яковлевич

Мать: Тихомирова Анна

Рождение ребёнка
13.01.1953

Дочь: Новожилова Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Тихомирова Валентина Александровна

Рождение ребёнка
1962

Сын: Тихомиров Сергей

Мать ребёнка: Тихомирова Валентина Александровна

с. Рождественское
Смерть
Около 09.06.2001
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