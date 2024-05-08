Хутов Адам Хажкасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1947
Рождение ребёнка
15.07.1974
Мать ребёнка: Таова Фатимат Ауесовна
Рождение ребёнка
1975
Мать ребёнка: Таова Фатимат Ауесовна
Рождение ребёнка
01.05.1980
Дочь: Хутова-Ойтова Марина Адамовна
Мать ребёнка: Таова Фатимат Ауесовна
Рождение ребёнка
22.10.1987
Дочь: Хутова Залина Адамова
Мать ребёнка: Таова Фатимат Ауесовна