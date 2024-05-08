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Хутов Адам Хажкасимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ЗХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1947

Отец: Хутов Хажкасим Мазанович

Мать: Дышекова Тамара (Гуэщэху) Матовна

Рождение ребёнка
15.07.1974

Сын: Хутов Заурбек Адамович

Мать ребёнка: Таова Фатимат Ауесовна

Рождение ребёнка
1975

Сын: Хутов Амурбек Адамович

Мать ребёнка: Таова Фатимат Ауесовна

Рождение ребёнка
01.05.1980

Дочь: Хутова-Ойтова Марина Адамовна

Мать ребёнка: Таова Фатимат Ауесовна

Рождение ребёнка
22.10.1987

Дочь: Хутова Залина Адамова

Мать ребёнка: Таова Фатимат Ауесовна

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