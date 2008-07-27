Дышекова Тамара (Гуэщэху) Матовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1927
Дата смерти27.07.2008
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1927
Отец: Дышеков Мат ---
Мать: Кунижева Дахалина ---
Рождение ребёнка
05.01.1947
Отец ребёнка: Хутов Хажкасим Мазанович
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Хутова-Халишхова Рая Хажкасимовна
Отец ребёнка: Хутов Хажкасим Мазанович
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Хутова-Гачегогова Лена Хажкасимовна
Отец ребёнка: Хутов Хажкасим Мазанович
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Хутова-Кочесокова Римма Хажкасимовна
Отец ребёнка: Хутов Хажкасим Мазанович
Смерть
27.07.2008