Дышекова Тамара (Гуэщэху) Матовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДышекова Тамара (Гуэщэху) Матовна

Дышекова Тамара (Гуэщэху) Матовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1927

Дата смерти

27.07.2008

Пол

Женский

Добавил:

ЗХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1927

Отец: Дышеков Мат ---

Мать: Кунижева Дахалина ---

Рождение ребёнка
05.01.1947

Сын: Хутов Адам Хажкасимович

Отец ребёнка: Хутов Хажкасим Мазанович

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Хутова-Халишхова Рая Хажкасимовна

Отец ребёнка: Хутов Хажкасим Мазанович

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Хутова-Гачегогова Лена Хажкасимовна

Отец ребёнка: Хутов Хажкасим Мазанович

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Хутова-Кочесокова Римма Хажкасимовна

Отец ребёнка: Хутов Хажкасим Мазанович

Смерть
27.07.2008
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close