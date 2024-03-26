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Таова Фатимат Ауесовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1950

Пол

Женский

Добавил:

ЗХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1950

Отец: Таов Ауес Темирканович

Мать: Калова Джамилят Хатимовна

Рождение ребёнка
23.08.1971

Сын: Токмаков Анзор Ауесович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.07.1974

Сын: Хутов Заурбек Адамович

Отец ребёнка: Хутов Адам Хажкасимович

Рождение ребёнка
1975

Сын: Хутов Амурбек Адамович

Отец ребёнка: Хутов Адам Хажкасимович

Рождение ребёнка
01.05.1980

Дочь: Хутова-Ойтова Марина Адамовна

Отец ребёнка: Хутов Адам Хажкасимович

Рождение ребёнка
22.10.1987

Дочь: Хутова Залина Адамова

Отец ребёнка: Хутов Адам Хажкасимович

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