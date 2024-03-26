Таова Фатимат Ауесовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1950
Отец: Таов Ауес Темирканович
Рождение ребёнка
23.08.1971
Рождение ребёнка
15.07.1974
Отец ребёнка: Хутов Адам Хажкасимович
Рождение ребёнка
1975
Отец ребёнка: Хутов Адам Хажкасимович
Рождение ребёнка
01.05.1980
Дочь: Хутова-Ойтова Марина Адамовна
Отец ребёнка: Хутов Адам Хажкасимович
Рождение ребёнка
22.10.1987
Дочь: Хутова Залина Адамова
Отец ребёнка: Хутов Адам Хажкасимович