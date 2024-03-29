Хутов Заурбек Адамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1974
Отец: Хутов Адам Хажкасимович
Мать: Таова Фатимат Ауесовна
Рождение ребёнка
23.07.2014
Дочь: Хутова Камилла Заурбековна
Мать ребёнка: Саншокова Мадина Хасетовна
Рождение ребёнка
15.02.2016
Дочь: Хутова Лина Заурбековна
Мать ребёнка: Саншокова Мадина Хасетовна
Бракосочетание
Неизвестно