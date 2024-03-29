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Хутов Хажкасим Мазанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1921

Дата смерти

23.12.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ЗХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1921

Отец: Хутов Мазан

Мать: Хутова-Бжекшиева Щук Исхаковна

Рождение ребёнка
05.01.1947

Сын: Хутов Адам Хажкасимович

Мать ребёнка: Дышекова Тамара (Гуэщэху) Матовна

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Хутова-Халишхова Рая Хажкасимовна

Мать ребёнка: Дышекова Тамара (Гуэщэху) Матовна

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Хутова-Гачегогова Лена Хажкасимовна

Мать ребёнка: Дышекова Тамара (Гуэщэху) Матовна

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Хутова-Кочесокова Римма Хажкасимовна

Мать ребёнка: Дышекова Тамара (Гуэщэху) Матовна

Смерть
23.12.1986
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