Хутов Хажкасим Мазанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1921
Дата смерти23.12.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1921
Отец: Хутов Мазан
Рождение ребёнка
05.01.1947
Мать ребёнка: Дышекова Тамара (Гуэщэху) Матовна
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Хутова-Халишхова Рая Хажкасимовна
Мать ребёнка: Дышекова Тамара (Гуэщэху) Матовна
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Хутова-Гачегогова Лена Хажкасимовна
Мать ребёнка: Дышекова Тамара (Гуэщэху) Матовна
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Хутова-Кочесокова Римма Хажкасимовна
Мать ребёнка: Дышекова Тамара (Гуэщэху) Матовна
Смерть
23.12.1986