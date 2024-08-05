Тимофей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
Дата смертиДо 1776
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: Алексей Иванович
Мать: Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Маркеловна
Рождение ребёнка
1738
Сын: Михаил Тимофеевич
Мать ребёнка: Марина Маркеловна
Рождение ребёнка
1741
Сын: Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Марина Маркеловна
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Марья Тимофеевна
Мать ребёнка: Марина Маркеловна
Рождение ребёнка
1749
Сын: Фёдор Тимофеевич
Мать ребёнка: Марина Маркеловна
Смерть
До 1776