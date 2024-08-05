Тимофей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

До 1776

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Алексей Иванович

Мать: Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Маркеловна

Рождение ребёнка
1738

Сын: Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: Марина Маркеловна

Рождение ребёнка
1741

Сын: Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Марина Маркеловна

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Марья Тимофеевна

Мать ребёнка: Марина Маркеловна

Рождение ребёнка
1749

Сын: Фёдор Тимофеевич

Мать ребёнка: Марина Маркеловна

Смерть
До 1776

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