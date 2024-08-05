Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1682

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682

Отец: Иван Михайлович

Мать: Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

Рождение ребёнка
1712

Дочь: Аксинья Алексеевна

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
1714

Сын: Тимофей Алексеевич

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
1726

Сын: Никифор Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1728

Дочь: Фекла Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1731

Дочь: Матрона Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1732

Сын: Иван Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1736

Дочь: Акилина Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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