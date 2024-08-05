Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1682
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682
Отец: Иван Михайлович
Мать: Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна
Рождение ребёнка
1712
Дочь: Аксинья Алексеевна
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
1714
Сын: Тимофей Алексеевич
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
1726
Сын: Никифор Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Фекла Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Матрона Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1732
Сын: Иван Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Акилина Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно