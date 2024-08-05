Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатьяна

Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1682 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1712

Дочь: Аксинья Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1714

Сын: Тимофей Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.