Марина Маркеловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марина Маркеловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Маркел Трифонович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Алексеевич

Рождение ребёнка
1738

Сын: Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Алексеевич

Рождение ребёнка
1741

Сын: Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Алексеевич

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Марья Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Алексеевич

Рождение ребёнка
1749

Сын: Фёдор Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Алексеевич

Смерть
После 1795

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