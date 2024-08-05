Марина Маркеловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Маркел Трифонович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
1738
Сын: Михаил Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
1741
Сын: Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Марья Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
1749
Сын: Фёдор Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Алексеевич
Смерть
После 1795