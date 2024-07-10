Авраменко Наум Игнатиевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: Авраменко Игнат Корнилович
Мать: не указана
Список чиновникам и казкакам курения Рогивского за 1842 год с объяснением военнослужащих и пристарелых кто к какой службе не способен и малолетков и сколько их в течении года. Ему в списке 26 лет
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1861
Бриньковская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
в База данных станичных (куренных, хуторских, поселковых) атаманов Кубани. ... Показать все
Смерть
Неизвестно