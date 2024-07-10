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Авраменко Наум Игнатиевич

Место рождения

Роговская, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1786 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: Авраменко Игнат Корнилович

Мать: не указана

Роговская, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край
Список чиновникам и казкакам курения Рогивского за 1842 год с объяснением военнослужащих и пристарелых кто к какой службе не способен и малолетков и сколько их в течении года. Ему в списке 26 лет
Рождение ребёнка
1831

Сын: Авраменко Яков Наумович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
1861
Бриньковская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
в База данных станичных (куренных, хуторских, поселковых) атаманов Кубани. ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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