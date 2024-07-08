Авраменко Игнат Корнилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авраменко Игнат Корнилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Список чиновникам и казкакм куреня Рогивского за 1842 год с объяснением военнослужащих и пристарелых кто к какой службе не способен и малолетков и сколько их в течении года Служит в В 6 конном Наум И... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Роговская, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Авраменко Наум Игнатиевич

Мать ребёнка: не указана

Роговская, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край
Список чиновникам и казкакам курения Рогивского за 1842 год с объяснением военнослужащих и пристарелых кто к какой службе не способен и малолетков и сколько их в течении года. Ему в списке 26 лет
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Авраменко Гордей Игнатович

Мать ребёнка: не указана

https://forum.vgd.ru/post/14/147760/p4677308.htm#pp4677308
Смерть
Неизвестно

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