Авраменко Игнат Корнилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Список чиновникам и казкакм куреня Рогивского за 1842 год с объяснением военнослужащих и пристарелых кто к какой службе не способен и малолетков и сколько их в течении года Служит в В 6 конном Наум И... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Авраменко Наум Игнатиевич
Мать ребёнка: не указана
Список чиновникам и казкакам курения Рогивского за 1842 год с объяснением военнослужащих и пристарелых кто к какой службе не способен и малолетков и сколько их в течении года. Ему в списке 26 лет
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Авраменко Гордей Игнатович
Мать ребёнка: не указана
https://forum.vgd.ru/post/14/147760/p4677308.htm#pp4677308
Смерть
Неизвестно