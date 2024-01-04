Авраменко Яков Наумович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Авраменко Наум Игнатиевич
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Авраменко Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Авраменко Марина Иудовна
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Авраменко Ольга Яковлевна
Мать ребёнка: Авраменко Марина Иудовна
Рождение ребёнка
Около 1869
Сын: Авраменко Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Авраменко Марина Иудовна
Рождение ребёнка
1871
Сын: Авраменко Матвей Яковлевич
Мать ребёнка: Авраменко Марина Иудовна
Рождение ребёнка
11.02.1875
Сын: Авраменко Гавриил Яковлевич
Мать ребёнка: Авраменко Марина Иудовна
Бриньковская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Авраменко Васса Яковлевна
Место жительства
1884
Привольная, Каневской муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно