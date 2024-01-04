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Авраменко Яков Наумович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Авраменко Наум Игнатиевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Авраменко Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Авраменко Марина Иудовна

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Авраменко Ольга Яковлевна

Мать ребёнка: Авраменко Марина Иудовна

Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Авраменко Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Авраменко Марина Иудовна

Рождение ребёнка
1871

Сын: Авраменко Матвей Яковлевич

Мать ребёнка: Авраменко Марина Иудовна

Рождение ребёнка
11.02.1875

Сын: Авраменко Гавриил Яковлевич

Мать ребёнка: Авраменко Марина Иудовна

Бриньковская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Авраменко Васса Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
1884
Привольная, Каневской муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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