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Авраменко Марина Иудовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

приказ о переселении №73 от 29.02.1884, а переселялись в 1881 году в числе первых переселенцев в Привольную
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авраменко Яков Наумович

Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Назаренко Василий Степанович

Отец ребёнка: Назаренко Степан Маркович

указан в приказе о переселении Приказ 74 от 1884 года о переселении в станицу Привольную
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Авраменко Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Авраменко Яков Наумович

приказ о переселении №73 от 29.02.1884, а переселялись в 1881 году в числе первых
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Авраменко Ольга Яковлевна

Отец ребёнка: Авраменко Яков Наумович

приказ о переселении №73 от 29.02.1884, а переселялись в 1881 году в числе первых
Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Авраменко Матвей Яковлевич

Отец ребёнка: Авраменко Яков Наумович

приказ о переселении №73 от 29.02.1884, а переселялись в 1881 году в числе первых
Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Авраменко Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Авраменко Яков Наумович

Рождение ребёнка
11.02.1875

Сын: Авраменко Гавриил Яковлевич

Отец ребёнка: Авраменко Яков Наумович

Бриньковская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Авраменко Васса Яковлевна

Отец ребёнка: Авраменко Яков Наумович

Бриньковская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
приказ о переселении №73 от 29.02.1884, а переселялись в 1881 году в числе первых
Смерть
Неизвестно

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