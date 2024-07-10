Авраменко Марина Иудовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
приказ о переселении №73 от 29.02.1884, а переселялись в 1881 году в числе первых переселенцев в Привольную
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Назаренко Василий Степанович
Отец ребёнка: Назаренко Степан Маркович
указан в приказе о переселении Приказ 74 от 1884 года о переселении в станицу Привольную
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Авраменко Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Авраменко Яков Наумович
приказ о переселении №73 от 29.02.1884, а переселялись в 1881 году в числе первых
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Авраменко Ольга Яковлевна
Отец ребёнка: Авраменко Яков Наумович
приказ о переселении №73 от 29.02.1884, а переселялись в 1881 году в числе первых
Рождение ребёнка
Около 1868
Сын: Авраменко Матвей Яковлевич
Отец ребёнка: Авраменко Яков Наумович
приказ о переселении №73 от 29.02.1884, а переселялись в 1881 году в числе первых
Рождение ребёнка
Около 1869
Сын: Авраменко Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Авраменко Яков Наумович
Рождение ребёнка
11.02.1875
Сын: Авраменко Гавриил Яковлевич
Отец ребёнка: Авраменко Яков Наумович
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Авраменко Васса Яковлевна
Отец ребёнка: Авраменко Яков Наумович
приказ о переселении №73 от 29.02.1884, а переселялись в 1881 году в числе первых
Смерть
Неизвестно