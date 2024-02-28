станица Роговская, станица Роговская, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край (на 2019) — Familio

Роговская

Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станица
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Кубани

Список населённых мест Кубанской области 1882 года

Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
Екатеринодарский уезд
685Роговская станицана лев. берегу р. Кирпили9063265019551999малороссыправославныеЦерковь православная 1, школа мужская 1. Лавок с краснымь товаром 6, бакалейных 2, питейных заведений 3, мукомольных мельниц 16. Базары бывают по воскресным дням; ярмарок Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Кубанская область, Темрюкский отдел, Роговская станица
станица Роговская

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Краснодарский край, Тимашевский район
159790Роговскаястаница45°44'00"38°44'00"L-37-078

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Краснодарский край, Тимашевский муниципальный район, Роговское сельское поселение
3653428101ст-ца Роговская#Н/Д
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close