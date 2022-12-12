Власов Осип Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.03.1921
Мать ребёнка: не указана
Серга, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Малиново, Палехский муниципальный район, Ивановская область