Власов Осип Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВласов Осип Николаевич

Власов Осип Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Власов Василий Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.03.1921

Сын: Власов Алексей Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Серга, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Малиново, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close