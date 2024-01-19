Дылдина (Власова) Александра Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дылдина (Власова) Александра Иосифовна

Место рождения

Малиново, Палехский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Власов Осип Николаевич

Мать: Власова Анна Афанасьевна

Малиново, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дылдин Валентин Федорович

Отец ребёнка: Дылдин Федор Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья Федоровна

Отец ребёнка: Дылдин Федор Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дылдин Федор Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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