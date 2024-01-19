Дылдина (Власова) Александра Иосифовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Власов Осип Николаевич
Мать: Власова Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дылдин Валентин Федорович
Отец ребёнка: Дылдин Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья Федоровна
Отец ребёнка: Дылдин Федор Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно