Власова (Кузнецова) Анна Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Кузнецова) Анна Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.12.1975

Пол

Женский

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1906

Дочь: Власова Анастасия Иосифовна

Отец ребёнка: Власов Осип Николаевич

Рождение ребёнка
1908

Сын: Власов Василий Иосифович

Отец ребёнка: Власов Осип Николаевич

Рождение ребёнка
02.08.1918

Сын: Власов Николай Иосифович

Отец ребёнка: Власов Осип Николаевич

Рождение ребёнка
07.03.1921

Сын: Власов Алексей Иосифович

Отец ребёнка: Власов Осип Николаевич

Серга, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шарова Антонина Иосифовна

Отец ребёнка: Власов Осип Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Власова Александра Иосифовна

Отец ребёнка: Власов Осип Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Власова Мария Иосифовна

Отец ребёнка: Власов Осип Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власов Осип Николаевич

Смерть
10.12.1975
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