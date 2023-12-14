Власова (Кузнецова) Анна Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.12.1975
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузнецов Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.10.1906
Дочь: Власова Анастасия Иосифовна
Отец ребёнка: Власов Осип Николаевич
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Власов Осип Николаевич
Рождение ребёнка
02.08.1918
Отец ребёнка: Власов Осип Николаевич
Рождение ребёнка
07.03.1921
Отец ребёнка: Власов Осип Николаевич
Серга, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шарова Антонина Иосифовна
Отец ребёнка: Власов Осип Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Власова Александра Иосифовна
Отец ребёнка: Власов Осип Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Власова Мария Иосифовна
Отец ребёнка: Власов Осип Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.12.1975