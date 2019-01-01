село Серга, село Серга, Кунгурский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Серга

Кунгурский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Пермский уезд
548Сергинское Село (Посад), сел.при рч. Серге впадающей в Сылву.64703779142Церковь православная 1. Волостное правление. Земская станция. Торжок по четвергам.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Пермский уезд, Сергинская волость
166. Сергинское (Посад), село бывшее владельческое, при речке Серге, дворов 72, жителей 360, волостное правление (уездный город в 77 верстах), церковь православная, школа Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Пермский уезд, Сергинская волость
1) с. Сергинское на р. Усть-Серге, прав. церк., зем. шк., земская библиотека и библиотека-читальня попечительства о народной трезвости, вол. правл., зем. ст., зем. больни Показать все Сергинское общество93145170Бывшие помещичьиПравославныеРусские60

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Пермский уезд, Сергинская волость
село Сергинское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Кунгурский район
346587Сергасело57°47'00"56°53'00"O-40-078

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Кунгурский муниципальный район, Сергинское сельское поселение
57630449101с Сергасело
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