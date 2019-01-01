- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
548Сергинское Село (Посад), сел.при рч. Серге впадающей в Сылву.64703779142Церковь православная 1. Волостное правление. Земская станция. Торжок по четвергам.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
166. Сергинское (Посад), село бывшее владельческое, при речке Серге, дворов 72, жителей 360, волостное правление (уездный город в 77 верстах), церковь православная, школа Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Сергинское на р. Усть-Серге, прав. церк., зем. шк., земская библиотека и библиотека-читальня попечительства о народной трезвости, вол. правл., зем. ст., зем. больни Показать все Сергинское общество93145170Бывшие помещичьиПравославныеРусские60—
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Сергинское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
346587Сергасело57°47'00"56°53'00"O-40-078
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57630449101с Сергасело