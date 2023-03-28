село Вареево, село Вареево, Палехский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Вареево

Палехский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ивановской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Вязниковский уезд
1556Вареево (Богородское), с. вл.при рч. Печуге.8545285772Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Вязниковский уезд, Вареевская волость
1005. Вареево (Богородское), село бывшее владельческое, при реке Печуге, дворов 13, жителей 78, волостное правление (уездный город в 75 верстах), церковь православная, ла Показать все

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Вязниковский уезд, Вареевская волость
1393Вареево село14424150824

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Палехский район
586983Вареевосело56°52'42°03'O-38-109

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Палехский муниципальный район, Пановское сельское поселение
24617424106с Вареевосело
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