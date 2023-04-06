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Кривенкова (Калинина) Елена

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

11.05.1857

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1857

Отец: Калининъ Семенъ

Мать: Калинина Агаѳія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
30.01.1874

Муж: Кривенковъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.11.1875

Дочь: Сомова Варвара

Отец ребёнка: Кривенковъ Николай

Каликинская волость
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Кривенкова Дарья

Отец ребёнка: Кривенковъ Николай

Рождение ребёнка
18.07.1880

Сын: Кривенковъ Иванъ

Отец ребёнка: Кривенковъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.02.1895

Дочь: Кривенкова Евдокия

Отец ребёнка: Кривенковъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривенковъ Егоръ

Отец ребёнка: Кривенковъ Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рачкова Стефанида

Отец ребёнка: Кривенковъ Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривенковъ Василий

Отец ребёнка: Кривенковъ Николай

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