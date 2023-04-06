Кривенкова (Калинина) Елена
Место рождения
Дата рождения11.05.1857
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1857
Отец: Калининъ Семенъ
Мать: Калинина Агаѳія
Бракосочетание
30.01.1874
Муж: Кривенковъ Николай
Рождение ребёнка
22.11.1875
Дочь: Сомова Варвара
Отец ребёнка: Кривенковъ Николай
Каликинская волость
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Кривенкова Дарья
Отец ребёнка: Кривенковъ Николай
Рождение ребёнка
18.07.1880
Сын: Кривенковъ Иванъ
Отец ребёнка: Кривенковъ Николай
Рождение ребёнка
12.02.1895
Дочь: Кривенкова Евдокия
Отец ребёнка: Кривенковъ Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривенковъ Егоръ
Отец ребёнка: Кривенковъ Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рачкова Стефанида
Отец ребёнка: Кривенковъ Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривенковъ Василий
Отец ребёнка: Кривенковъ Николай