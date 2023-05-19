Калинина (Кувшинова) Агаѳія
Место рождения
Дата рождения1827
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Кувшиновъ Клюшинъ Максимъ
Мать: Кувшинова Прасковья
Бракосочетание
17.06.1848
Муж: Калининъ Семенъ
Рождение ребёнка
02.09.1850
Сын: Калининъ Александръ
Отец ребёнка: Калининъ Семенъ
Рождение ребёнка
01.10.1852
Сын: Калининъ Алексей
Отец ребёнка: Калининъ Семенъ
Рождение ребёнка
25.01.1855
Дочь: Филатова Анна
Отец ребёнка: Калининъ Семенъ
Рождение ребёнка
11.05.1857
Дочь: Кривенкова Елена
Отец ребёнка: Калининъ Семенъ
Рождение ребёнка
07.10.1859
Дочь: Миногина Евлампия
Отец ребёнка: Калининъ Семенъ
Рождение ребёнка
28.06.1862
Дочь: Кулакова Ольга
Отец ребёнка: Калининъ Семенъ
Рождение ребёнка
14.11.1864
Сын: Калининъ Матвей
Отец ребёнка: Калининъ Семенъ