Калинина (Кувшинова) Агаѳія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина (Кувшинова) Агаѳія

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1827

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Кувшиновъ Клюшинъ Максимъ

Мать: Кувшинова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
17.06.1848

Муж: Калининъ Семенъ

Рождение ребёнка
02.09.1850

Сын: Калининъ Александръ

Отец ребёнка: Калининъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.10.1852

Сын: Калининъ Алексей

Отец ребёнка: Калининъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.01.1855

Дочь: Филатова Анна

Отец ребёнка: Калининъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.05.1857

Дочь: Кривенкова Елена

Отец ребёнка: Калининъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.10.1859

Дочь: Миногина Евлампия

Отец ребёнка: Калининъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.06.1862

Дочь: Кулакова Ольга

Отец ребёнка: Калининъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.11.1864

Сын: Калининъ Матвей

Отец ребёнка: Калининъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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