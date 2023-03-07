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Кулакова (Калинина) Ольга

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

28.06.1862

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1862

Отец: Калининъ Семенъ

Мать: Калинина Агаѳія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
18.02.1883

Муж: Кулаковъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.08.1884

Сын: Кулаковъ Александръ

Отец ребёнка: Кулаковъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1887

Сын: Кулаковъ Федоръ

Отец ребёнка: Кулаковъ Яковъ

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Евдокимова Агафья

Отец ребёнка: Кулаковъ Яковъ

Рождение ребёнка
11.07.1891

Сын: Кулаковъ Владимиръ

Отец ребёнка: Кулаковъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.09.1894

Сын: Кулаковъ Иванъ

Отец ребёнка: Кулаковъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.06.1897

Сын: Кулаковъ Степанъ

Отец ребёнка: Кулаковъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.03.1901

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Кулаковъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1906

Сын: Кулаковъ Кузьма

Отец ребёнка: Кулаковъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.05.1908

Сын: Кулаковъ Александръ

Отец ребёнка: Кулаковъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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