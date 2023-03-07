Кулакова (Калинина) Ольга
Место рождения
Дата рождения28.06.1862
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1862
Отец: Калининъ Семенъ
Мать: Калинина Агаѳія
Бракосочетание
18.02.1883
Муж: Кулаковъ Яковъ
Рождение ребёнка
21.08.1884
Сын: Кулаковъ Александръ
Отец ребёнка: Кулаковъ Яковъ
Рождение ребёнка
1887
Сын: Кулаковъ Федоръ
Отец ребёнка: Кулаковъ Яковъ
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Евдокимова Агафья
Отец ребёнка: Кулаковъ Яковъ
Рождение ребёнка
11.07.1891
Сын: Кулаковъ Владимиръ
Отец ребёнка: Кулаковъ Яковъ
Рождение ребёнка
20.09.1894
Сын: Кулаковъ Иванъ
Отец ребёнка: Кулаковъ Яковъ
Рождение ребёнка
12.06.1897
Сын: Кулаковъ Степанъ
Отец ребёнка: Кулаковъ Яковъ
Рождение ребёнка
15.03.1901
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Кулаковъ Яковъ
Рождение ребёнка
10.10.1906
Сын: Кулаковъ Кузьма
Отец ребёнка: Кулаковъ Яковъ
Рождение ребёнка
17.05.1908
Сын: Кулаковъ Александръ
Отец ребёнка: Кулаковъ Яковъ