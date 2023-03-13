Кривенковъ Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривенковъ Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кривенковъ Николай

Мать: Кривенкова Елена

Рождение ребёнка
13.08.1913

Сын: Кривенковъ Андрей

Мать ребёнка: Кривенкова Марья Матвеева

хуторъ Ново-Троицкий
Рождение ребёнка
17.11.1914

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Кривенкова Марья Матвеева

хуторъ Ново-Троицкий
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривенкова Марья Матвеева

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