Кривенковъ Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кривенковъ Николай
Мать: Кривенкова Елена
Рождение ребёнка
13.08.1913
Сын: Кривенковъ Андрей
Мать ребёнка: Кривенкова Марья Матвеева
хуторъ Ново-Троицкий
Рождение ребёнка
17.11.1914
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Кривенкова Марья Матвеева
хуторъ Ново-Троицкий
Бракосочетание
Неизвестно