Кривенкова Марья Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1913
Сын: Кривенковъ Андрей
Отец ребёнка: Кривенковъ Василий
хуторъ Ново-Троицкий
Рождение ребёнка
17.11.1914
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Кривенковъ Василий
хуторъ Ново-Троицкий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кривенковъ Василий