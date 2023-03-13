Кривенкова Марья Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривенкова Марья Матвеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1913

Сын: Кривенковъ Андрей

Отец ребёнка: Кривенковъ Василий

хуторъ Ново-Троицкий
Рождение ребёнка
17.11.1914

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Кривенковъ Василий

хуторъ Ново-Троицкий
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривенковъ Василий

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