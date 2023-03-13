Рачкова (Кривенкова) Стефанида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кривенковъ Николай
Мать: Кривенкова Елена
Рождение ребёнка
06.09.1902
Сын: Рачковъ Якимъ
Отец ребёнка: Рачковъ Филиппъ
Рождение ребёнка
03.10.1904
Сын: Рачковъ Денисъ
Отец ребёнка: Рачковъ Филиппъ
Рождение ребёнка
10.07.1907
Сын: Рачковъ Владимиръ
Отец ребёнка: Рачковъ Филиппъ
Рождение ребёнка
06.02.1910
Сын: Рачковъ Алексей
Отец ребёнка: Рачковъ Филиппъ
Рождение ребёнка
02.02.1912
Сын: Рачковъ Николай
Отец ребёнка: Рачковъ Филиппъ
Рождение ребёнка
06.02.1914
Сын: Рачковъ Александръ
Отец ребёнка: Рачковъ Филиппъ
Рождение ребёнка
20.01.1918
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Рачковъ Филиппъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рачковъ Филиппъ