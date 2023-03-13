Рачкова (Кривенкова) Стефанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рачкова (Кривенкова) Стефанида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кривенковъ Николай

Мать: Кривенкова Елена

Рождение ребёнка
06.09.1902

Сын: Рачковъ Якимъ

Отец ребёнка: Рачковъ Филиппъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.10.1904

Сын: Рачковъ Денисъ

Отец ребёнка: Рачковъ Филиппъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.07.1907

Сын: Рачковъ Владимиръ

Отец ребёнка: Рачковъ Филиппъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.02.1910

Сын: Рачковъ Алексей

Отец ребёнка: Рачковъ Филиппъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.02.1912

Сын: Рачковъ Николай

Отец ребёнка: Рачковъ Филиппъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.02.1914

Сын: Рачковъ Александръ

Отец ребёнка: Рачковъ Филиппъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.01.1918

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Рачковъ Филиппъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рачковъ Филиппъ

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