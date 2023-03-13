Рачковъ Филиппъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.09.1902
Сын: Рачковъ Якимъ
Мать ребёнка: Рачкова Стефанида
Рождение ребёнка
03.10.1904
Сын: Рачковъ Денисъ
Мать ребёнка: Рачкова Стефанида
Рождение ребёнка
10.07.1907
Сын: Рачковъ Владимиръ
Мать ребёнка: Рачкова Стефанида
Рождение ребёнка
06.02.1910
Сын: Рачковъ Алексей
Мать ребёнка: Рачкова Стефанида
Рождение ребёнка
02.02.1912
Сын: Рачковъ Николай
Мать ребёнка: Рачкова Стефанида
Рождение ребёнка
06.02.1914
Сын: Рачковъ Александръ
Мать ребёнка: Рачкова Стефанида
Рождение ребёнка
20.01.1918
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Рачкова Стефанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рачкова Стефанида