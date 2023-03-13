Рачковъ Филиппъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРачковъ Филиппъ

Рачковъ Филиппъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.1902

Сын: Рачковъ Якимъ

Мать ребёнка: Рачкова Стефанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.10.1904

Сын: Рачковъ Денисъ

Мать ребёнка: Рачкова Стефанида

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.07.1907

Сын: Рачковъ Владимиръ

Мать ребёнка: Рачкова Стефанида

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.02.1910

Сын: Рачковъ Алексей

Мать ребёнка: Рачкова Стефанида

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.02.1912

Сын: Рачковъ Николай

Мать ребёнка: Рачкова Стефанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.02.1914

Сын: Рачковъ Александръ

Мать ребёнка: Рачкова Стефанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.01.1918

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Рачкова Стефанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рачкова Стефанида

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close