Капитонов Степан Аполлонович
Место рожденияд.Ивановка, Бугульминский уезд
Дата рождения22.04.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
22.04.1874 ст.
Отец: Капитонов Аполон Капитонович
Мать: Евдокия Яковлевна
д.Ивановка, Бугульминский уезд
Рождение ребёнка
02.04.1907
Дочь: Кузнецова Феодосия Степановна
Мать ребёнка: Капитонова Пелагея Григорьевна
д.Ивановка
Рождение ребёнка
1909
Сын: Капитонов Александр Степанович
Мать ребёнка: Капитонова Пелагея Григорьевна
Рождение ребёнка
12.10.1910
Сын: Капитонов Михаил Степанович
Мать ребёнка: Капитонова Пелагея Григорьевна
Рождение ребёнка
13.11.1916
Сын: Капитонов Павел Степанович
Мать ребёнка: Капитонова Пелагея Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Степановна
Мать ребёнка: Капитонова Пелагея Григорьевна
Смерть
Неизвестно