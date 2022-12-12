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Капитонов Степан Аполлонович

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Место рождения

д.Ивановка, Бугульминский уезд

Дата рождения

22.04.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1874 ст.

Отец: Капитонов Аполон Капитонович

Мать: Евдокия Яковлевна

д.Ивановка, Бугульминский уезд
Рождение ребёнка
02.04.1907

Дочь: Кузнецова Феодосия Степановна

Мать ребёнка: Капитонова Пелагея Григорьевна

д.Ивановка
Рождение ребёнка
1909

Сын: Капитонов Александр Степанович

Мать ребёнка: Капитонова Пелагея Григорьевна

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.10.1910

Сын: Капитонов Михаил Степанович

Мать ребёнка: Капитонова Пелагея Григорьевна

Рождение ребёнка
13.11.1916

Сын: Капитонов Павел Степанович

Мать ребёнка: Капитонова Пелагея Григорьевна

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Степановна

Мать ребёнка: Капитонова Пелагея Григорьевна

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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