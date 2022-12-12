Капитонова Пелагея Григорьевна
Место рожденияд.Ростовка, Татарстан, Россия
Дата рождения06.10.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
06.10.1879
Отец: Григорий Алексеевич
Мать: не указана
д.Ростовка, Татарстан, Россия
Рождение ребёнка
02.04.1907
Дочь: Кузнецова Феодосия Степановна
Отец ребёнка: Капитонов Степан Аполлонович
д.Ивановка
Рождение ребёнка
1909
Сын: Капитонов Александр Степанович
Отец ребёнка: Капитонов Степан Аполлонович
Рождение ребёнка
12.10.1910
Сын: Капитонов Михаил Степанович
Отец ребёнка: Капитонов Степан Аполлонович
Рождение ребёнка
13.11.1916
Сын: Капитонов Павел Степанович
Отец ребёнка: Капитонов Степан Аполлонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Капитонов Степан Аполлонович
Смерть
Неизвестно