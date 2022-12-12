Капитонова Пелагея Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКапитонова Пелагея Григорьевна

Капитонова Пелагея Григорьевна

avatar

Место рождения

д.Ростовка, Татарстан, Россия

Дата рождения

06.10.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1879

Отец: Григорий Алексеевич

Мать: не указана

д.Ростовка, Татарстан, Россия
Рождение ребёнка
02.04.1907

Дочь: Кузнецова Феодосия Степановна

Отец ребёнка: Капитонов Степан Аполлонович

д.Ивановка
Рождение ребёнка
1909

Сын: Капитонов Александр Степанович

Отец ребёнка: Капитонов Степан Аполлонович

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.10.1910

Сын: Капитонов Михаил Степанович

Отец ребёнка: Капитонов Степан Аполлонович

Рождение ребёнка
13.11.1916

Сын: Капитонов Павел Степанович

Отец ребёнка: Капитонов Степан Аполлонович

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Капитонов Степан Аполлонович

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close