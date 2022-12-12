Кузнецова (Кузнецова) Феодосия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Кузнецова) Феодосия Степановна

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Место рождения

д.Ивановка

Дата рождения

02.04.1907

Дата смерти

14.09.1980

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1907

Отец: Капитонов Степан Аполлонович

Мать: Капитонова Пелагея Григорьевна

д.Ивановка
Рождение ребёнка
19.08.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соколов Сергей Герасимович

Рождение ребёнка
1940

Сын: Соколова Геннадий Сергеевич

Отец ребёнка: Соколов Сергей Герасимович

Еновка, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.04.1943

Сын: Соколов Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Соколов Сергей Герасимович

Рождение ребёнка
06.02.1945

Сын: Соколов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Соколов Сергей Герасимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Сергей Герасимович

Еновка, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
Неизвестно
Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
14.09.1980
Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Похороны
Неизвестно
Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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