Кузнецова (Кузнецова) Феодосия Степановна
Место рожденияд.Ивановка
Дата рождения02.04.1907
Дата смерти14.09.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1907
д.Ивановка
Рождение ребёнка
19.08.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соколов Сергей Герасимович
Рождение ребёнка
1940
Сын: Соколова Геннадий Сергеевич
Отец ребёнка: Соколов Сергей Герасимович
Рождение ребёнка
05.04.1943
Отец ребёнка: Соколов Сергей Герасимович
Рождение ребёнка
06.02.1945
Сын: Соколов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Соколов Сергей Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Смерть
14.09.1980
Похороны
Неизвестно