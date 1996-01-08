Соколов Павел Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Павел Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1943

Дата смерти

08.01.1996

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

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Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1943

Отец: Соколов Сергей Герасимович

Мать: Кузнецова Феодосия Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
08.01.1996
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