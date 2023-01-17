Соколова Геннадий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1940
Дата смерти2013
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Рождение ребёнка
17.01.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия
Смерть
2013