Соколова Геннадий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Геннадий Сергеевич

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Место рождения

Еновка, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1940

Дата смерти

2013

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

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Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Соколов Сергей Герасимович

Мать: Кузнецова Феодосия Степановна

Еновка, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.01.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия
Смерть
2013
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