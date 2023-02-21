Григорий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий Алексеевич

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Место рождения

д.Ростовка, Татарстан, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Ростовка, Татарстан, Россия
Рождение ребёнка
06.10.1879

Дочь: Капитонова Пелагея Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

д.Ростовка, Татарстан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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