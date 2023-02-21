Григорий Алексеевич
Место рожденияд.Ростовка, Татарстан, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Ростовка, Татарстан, Россия
Рождение ребёнка
06.10.1879
Дочь: Капитонова Пелагея Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
д.Ростовка, Татарстан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно