Капитонов Аполон Капитонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капитонов Аполон Капитонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Капитонов Капитон Кузмич

Мать: Наталья Лукьяновна

Рождение ребёнка
22.04.1874 ст.

Сын: Капитонов Степан Аполлонович

Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна

д.Ивановка, Бугульминский уезд
Бракосочетание
19.10.1875 ст.

Жена: не указана

Новое Сумароково, Татарстан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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