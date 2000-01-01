Капитонов Аполон Капитонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Капитонов Капитон Кузмич
Мать: Наталья Лукьяновна
Рождение ребёнка
22.04.1874 ст.
Сын: Капитонов Степан Аполлонович
Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна
д.Ивановка, Бугульминский уезд
Бракосочетание
19.10.1875 ст.
Жена: не указана
Новое Сумароково, Татарстан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Яковлевна
Смерть
Неизвестно